مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي موقف صالح من لقاء الهلال.. وموعد عودة متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، إن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لن يلحق بمواجهة الهلال السوداني؛ حيث لازال يُعاني من بعض الالتهابات في الحوض.

الأهلي يستضيف نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

المصدر ذاته، أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس، :"هناك صعوبات كبيرة في لحاق صالح جمعة بمباراة الغد ليستمر غيابه عن مباريات فريقه؛ خاصة وأنه لم يشارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس واكتفي بالمران التأهيلي والجيم".

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وتابع:"الالتهابات التي يعاني منها اللاعب ليست شديدة لكن من الصعب لحاقه بمواجهة الهلال وبالتالي فهو خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر".

وفي سياق أخر، أوضح المصدر أنه من المقرر عودة مدافع الفريق محمود متولي للتدريبات الجماعية خلال ١٠ أيام؛ حيث ينفذ حاليًا برنامجه التأهيلي بشكل جيد.

يُذكر أن محمود متولي، قد خضع مؤخرًا لأشعة جديدة؛ حيث قام قام بعرض نتائجها على طبيب الفريق خالد محمود؛ للتعرف على نسبة الالتئام في الإصابة بتمزق العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وكان الاستشاري الألماني، الذي تم عرض محمود متولي عليه خلال معسكر الأهلي في الإمارات، قد طلب بمد فترة علاج اللاعب وعدم الاستعجال في عودته.