التشكيل المتوقع لمباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي

يستعد المنتخب العراقي لمواجهة منتخب البحرين، اليوم الخميس، على استاد خليفة الدولى في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج 24 المقامة في قطر. ومن المتوقع أن يبدأ كاتانيتش مدرب أسود الرافدين المباراة لمواجهة منتخب البحرين بالتشكيل الآتى : حراسة المرمى :محمد حميد فرحان. خط الدفاع : سعد ناطق - ريبين سولاقا - أحمد إبراهيم - علي عدنان. خط الوسط : أمجد عطوان - صفاء عبد الله - علاء مهاوي - بشار رسن - همام طارق. خط الهجوم : مهند علي. Advertisements يغيب عن منتخب العراق المدافع مصطفى محمد للطرد في مباراة اليمن. التشكيل المتوقع لمنتخب البحرين : حراسة المرمى : سيد محمد جعفر. خط الدفاع : سيدي مهدي باقر - أحمد نبيل - سيد رضا - عيسى. خط الوسط : راشد الحوطي - علي حرم - جاسم الشيخ - علي مدن - مهدي حميدان - كميل الأسود. خط الهجوم : محمد الرميحي.

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