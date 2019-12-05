محمد صلاح يعالج الترسانة معنويًا قبل مواجهة إنبي

يبحث محمد صلاح المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الترسانة عن كافة الطرق لمعالجة لاعبي الشواكيش نفسيًاقبل مواجهة إنبي بكأس مصر.
ويعانوا لاعبي الترسانة نفسيًا بسبب تراجع النتائج التي تعرض لها الفريق الفترة الماضية وتذيل مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.
وحرص محمد صلاح على تحفيز اللاعبينمعنويًا قبل مواجهة إنبي وطالبهم بعودة ناديهم إلى مكانته الطبيعية، مؤكدًا لهم أنهم على قدر المسؤولية والمباريات القادمة في حوزتهم ويستطعون التغلب على كل الفرق الفترة القادمة.
ويختتم مساء اليوم فريق الترسانة تدريباته لمواجهة إنبيغدًا الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسلات الجولة ال32 من بطولة كأس مصر.
ويكون محمد صلاح رابع مدير فني يتولى مسؤولية تدريب الترسانة عقب رحيل أحمد كشري ومؤمن عبدالغفار وعلاء ميهوب بسبب تراجع النتائج.
ويضم الجهاز الفني لصلاح كلًا من..
سعيد عبدالعزيز (مدرب عام)
تامر عبدالحكيم (مدرب مساعد)
عبدالشافي إبراهيم (مدرب حراس مرمي)
كما تم الإبقاء علي الجهازين الإداري والطبي كما هو.
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