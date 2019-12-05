اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق لمباراة الهلال السوداني وذلك بعد مشاركة اللاعب في مران الفريق الجماعيكاملًا أمس.
وكان قد هاني قد اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة النجم الساحلي قبلالأخيرة، وحصل على راحة سلبية من مباراة بني سويف أمس الأول.
ويختتم الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يطمئن على جاهزية محمد هاني لمباراة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.