التشكيل المتوقع لمباراة السعودية و قطر في كأس الخليج العربي

يلتقى المنتخب السعودي بنظيره منتخب قطر اليوم الخميس على على ملعب الجنوب المونديالي، في الدور النصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي الـ24 لكرة القدم. من المتوقع أن يبدأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفنى للمنتخب السعودي المباراة لمواجهة نظيره منتخب قطر بالتشكيل الاتى : منتخب قطر بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : فواز القرني. خط الدفاع : سعود عبد الحميد، زياد الصحفى، محمد خبراني، حسان تمبكتي. خط الوسط : سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، تركي العمار، يحيي الشهري، عبدالعزيز البيشي. عبدالعزيز البيشي. خط الهجوم : فراس بريكان. Advertisements يغيب عن منتخب السعودية كلا من سالم الدوسري وسلمان الفرج للإصابة. التشكيل المتوقع لمنتخب قطر : حراسة المرمى : سعد الشيب. خط الدفاع :بيدرو ، طارق سلمان ، عبدالكريم حسن، حسن الهيدوس. خط الوسط : أكرم عفيف، كريم بوضياف، مصعب خضر، سالم الهاجري، بوعلام خوخي. خط الهجوم : المعز على.

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