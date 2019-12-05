موعد مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي

تتجه أنظار الجماهير العربية لمتابعة المباراة المنتظرة التي تجمع منتخبي قطر والسعودية، اليوم الخميس على ملعب الجنوب المونديالي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم.

تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد ٦ نقاط، حيث استطاع المنتخب السعودي تحقيق الفوز في المباراة السابقة علي منتخب عمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز علي منتخب البحرين بهدفين دون رد في

الجولة الثانية من دور المجموعات .

بينما منتخب قطر أستطاع الوصول إلي نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 24 بعد تحقيق الانتصار في الجولة الثالثة بدور المجموعات وحقق نتيجة مميزة وهي ثلاث أهداف مقابل هدفين، واكتساح منتخب اليمن بسداسية في الجولة الثانية.

موعد مباراة السعودية و قطر :

تقام مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب قطر في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.

الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية و قطر في كأس الخليج العربي الـ24 :

تذاع مباراة السعودية و قطر بشكل حصري عبر قناة "bein sports HD" بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتقابل المنتخبان القطري والسعودي وجها لوجه في 39 مباراة سابقة في جميع البطولات، إذ حقق الأخضر الفوز 17 مرة، وانتصر العنابي سبع مرات، وتعادلا في 15 مباراة.

أحرز المنتخب السعودي 52 هدفًا في مرمى قطر، بينما سجل العنابي 29 هدفًا بالشباك السعودية.

يعد محمد الخليوي مدافع الأهلي والاتحاد السابق، فهو الأكثر مشاركة في مباريات السعودية وقطر برصيد عشر مباريات.