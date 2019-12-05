موعد مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي

يستضيف استاد خليفة الدولى اليوم الخميس مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب البحرين في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤" المقامة فى دولة قطر.

استطاع المنتخب العراقي التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي بعد الفوز على كل من منتخب قطر والإمارات والتعادل مع المنتخب اليمني بدون أهداف ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج كأول المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.

بينما تأجل تأهل منتخب البحرين إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي للحظات الأخيرة بعدم هزيمة المنتخب العماني على يد السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف وفاز هو برباعية على الكويت.

موعد مباراة العراق والبحرين :

تنطلق مباراة العراق ضد نظيره منتخب البحرين في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر.

الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي :

تذاع مباراة المنتخب العراقي أمام منتخب البحرين بشكل حصري عبر قناة "bein sports 1 HD" بصوت المعلق حفيظ دراجي.

أكَّد محمد رضا جليل، لاعب وسط المنتخب العراقي، أنَّ مواجهة المنتخب البحريني في نصف نهائي خليجي 24 ، لا تقبل القسمة على إثنين.

كما صرح "كاتانيتش المدير الفنى للمنتخب العراقي بأنه يعرف جيدًا المنتخب البحريني، ولا شك أنه سيعتمد أسلوب اللعب المناسب لمواجهته، وواجبنا التركيز والتطبيق من أجل بلوغ المباراة النهائية، ونطمح لأن نحقق هذا الهدف".