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فايلر يجتمع بجهازه المعاون في الأهلي

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يجتمع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق مران الفريق؛ لمراجعة الوحدات التدريبية المنتظر تطبيقها في مران الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

ويسعى فايلر وجهازه المعاون لوضع

وحدات تدريبية بدنية بشكل يراعي ضغط المباريات خلال الفترة الحالية بعد خوض مباراة الجونة في الدوري مؤخرًا ثم السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي بالبطولة الإفريقية ، ثم مواجهة بني سويف أول أمس في كأس مصر وخوض مباراة الهلال السوداني غدا بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها غدا على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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