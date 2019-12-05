قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، بجولة في المدينة الشبابية والرياضية بمحافظة الأقصر للوقوف علي مدى استعداد المدينة لاستقبال ضيوفها، واستضافة الأحداث الرياضية المختلفة.
حيث استعرض الدكتور اشرف صبحىمع اللواء احمد مصطفي العيسوي مدير المدينة الشبابية والرياضية خطته في تكثيف الأحداث المختلفة التي من الممكن ان تستضيفها المدينة، وطاقتها الاستيعابية التي تصل الى ٥٣٠ شخصا.
كما تعرف وزير الرياضة علي عمليات التطوير ورفع الكفاءة المقرر تنفيذها في المدينة.
يأتي ذلك في اطار قيام وزير الشباب والرياضة اليوم بجولة في محافظة الاقصر لتفقد بعض المنشآت الشبابية والرياضية يرافقه الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر والاستاذ حفني بركات وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.