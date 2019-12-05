وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالأقصر

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، بجولة في المدينة الشبابية والرياضية بمحافظة الأقصر للوقوف علي مدى استعداد المدينة لاستقبال ضيوفها، واستضافة الأحداث الرياضية المختلفة.

حيث استعرض الدكتور اشرف صبحى

مع اللواء احمد مصطفي العيسوي مدير المدينة الشبابية والرياضية خطته في تكثيف الأحداث المختلفة التي من الممكن ان تستضيفها المدينة، وطاقتها الاستيعابية التي تصل الى ٥٣٠ شخصا.

كما تعرف وزير الرياضة علي عمليات التطوير ورفع الكفاءة المقرر تنفيذها في المدينة.

يأتي ذلك في اطار قيام وزير الشباب والرياضة اليوم بجولة في محافظة الاقصر لتفقد بعض المنشآت الشبابية والرياضية يرافقه الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر والاستاذ حفني بركات وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.