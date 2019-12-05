الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الهلال السوداني

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة معسكر مباراة الهلال عقب انتهاء مران الفريق الذى يقام في الرابعة عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. الهلال عقب انتهاء مران الفريق الذى يقام في الرابعة عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات رفقة أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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