سامي خضيرة يغيب ثلاثة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس أن لاعب وسطه الألماني سامي خضيرة سيغيب لنحو ثلاثة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليسرى أمس الأربعاء في أوجسبورج.

وأوضح يوفنتوس أن خضيرة يعاني منذ فترة من إصابة في الركبة مما يؤثر على مشاركته مع الفريق.

وأشار النادي الإيطالي إلى أن العملية سارت بشكل “ناجح للغاية” وأن خضيرة سيبدأ برنامجه التأهيلي على الفور.

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وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد انضم إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني في .2015

وتوج خضيرة مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 أبريل الماضي لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة.

وواجه خضيرة العديد من الكبوات في الموسم الماضي ولم يشارك سوى في عشر مباريات بالدوري، حيث عانى من إصابات عضلية وكذلك في الكاحل والركبة كما غاب لمدة شهر بعد أن تبين معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، في أواخر فبراير الماضي.