الأهلي والزمالك والرجاء للتعويض والترجي لمواصلة الانتصارات

يرفع كُل من الأهلي والزمالك المصريين والرجاء البيضاوي المغربي شعار أستعادة التوازن في الجولة الثانية من دور المجموعات (ثمن النهائي) لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في حين يتطلع الترجي التونسي حامل اللقب ومواطنه النجم الساحلي الى مواصلة الإنتصارات.

وكان الأهلي خسر أمام مضيفه النجم الساحلي صفر-1 في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية، ومني الزمالك بخسارة مذلة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي صفر-3 ضمن المجموعة الأولى، وسقط الرجاء البيضاوي أمام ضيفه الترجي صفر-2 في المجموعة الرابعة.

– دربي “وادي النيل” –

ويفتتح “نادي القرن” الجولة الثانية الجمعة بإستضافة الهلال السوداني في دربي “وادي النيل” على ملعب “الأهلي” (السلام سابقاً) وبحضور 15 ألف مشجع، بعدما حصل على حق إنتفاع استاد السلام ليصبح ملعبه لمدة 25 عامًا على أن يحمل اسم وشعار النادي.

ولن تكن مهمة الاهلي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (8)، سهلة أمام بطل السودان متصدر المجموعة بفوزه على بلاتينيوم الزيمبابوي (2-1).

ودائما ما تكون المواجهات بين الاهلي والهلال مثيرة وحافلة بالندية، سواء في القاهرة أو أم درمان، حيث التقى الفريقان ست مرات سابقا، وفاز الاهلي مرتين وخسر مثلهماً وتعادلاً سلباً مرتين.

وسيخوض الاهلي المباراة بشعار الفوز فقط للأبتعاد عن الحسابات المعقدة، في سعيه للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013.

وابدى مدربه السويسري رينيه فايلر سعادته بزيادة عدد الجماهير الى 15 الف مشجع، ما سيمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة لتعويض الخسارة في الجولة الأولى.

واكد فايلر ان “الفوز على الهلال أمر حتمي” مشيراً الى جاهزية لاعبيه فنياً وبدنياً، رغم خوضهم مباريات عديدة في فترة زمنية قصيرة، “ولكننا نتعامل مع هذا الامر بواقعية سعياً لتحقيق أفضل النتائج والمنافسة على البطولات”.

ويأمل فايلر ان يستغل مهاجموه الفرص التي تتاح أمامهم على نحو صحيح ومساعدة الفريق على الفوز.

ويتطلع الهلال الى مفاجأة مضيفه، ويعول مدربه صلاح أحمد آدم على قتالية لاعبيه وتألق المهاجم محمد موسى الضي، بالاضافة الى الدعم الجماهيري حيث زحف ما يقرب من 2000 مشجع الى القاهرة.

وقال آدم “نحترم الأهلي جدًا، لكن الهلال فريق كبير، وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، وفعلنا ذلك الموسم الماضي في اغلب مبارياتنا خارج ام درمان، أمام زيسكو الزامبي، وأشانتي كوتوكو الغاني، وهذا الموسم أمام إنييمبا النيجيري”.

واشار ادم إلى أن “هذه النسخة من هي الأقوى على مر تاريخ المسابقة، فالكُل يقاتل من أجل حجز مكان للتأهل للدور ربع النهائي”.

وفي المجموعة ذاتها، يحل النجم الساحلي ضيفاً على بلاتينيوم الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية بعد 2015.

واستدعى مدرب النجم الاسباني خوان كالوس جاريدو كامل تشكيلته التي من المنتظر ان يقودها الدولي ياسين الشيخاوي وايهاب المساكني والجزائري كريم العريبي.

– دربي مغاربي –

ويأمل الترجي، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين، في مواصلة إنتصاراته عندما يستضيف شبيبة القبائل الجزائري في دربي مغاربي الجمعة في رادس.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين اللذين سيسعى كُل منهما للأنفراد بالصدارة بعدما حققا الفوز في الجولة اأولى: الترجي على حساب الرجاء 2-صفر، وشبيبة القبائل على حساب فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي 1-صفر.

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واستعاد مدرب الترجي معين الشعباني خدمات قائد الفريق خليل شمام الذي تعافى من الاصابة وسيشكل دعامة رئيسية في مباراة الغد إلى جانب طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري والليبي حمدو الهوني والعاجي إبراهيم واتارا، فضلاً عن عاملي الأرض والجمهور واللذين يجيد فريق “باب سويقة” إستغلالهما على أفضل نحو.

لكن شبيبة القبائل لن يكون لقمة سائغة أمام جيرانه كوه يمتلك كُل مقومات المنافسة، ويأمل مدربه الفرنسي هوبير فيلود في ان يتحسن الفريق هجومياً ويترجم الفرص الى أهداف بوجود رضا بن سايح وحمزة حمرون وعبد الواحد بلغربي وتوفيق عدادي.

وفي المجموعة ذاتها، يحل الرجاء ضيفاً على فيتا كلوب وهو متخم بالغيابات، إذ سيفتقد المدرب جمال السلامي خدمات عمر بوطيب وعمر العرجون وقطب الدفاع بدر بانون بسبب الإصابة، لكن تشكيلة الفريق تزخر بالنجوم أبرزهم القائد المخضرم محسن متولي والليبي سند الورفلي وأيوب نناح وعبد الإله الشاكير والحارس أنس الزنيتي.

– الوداد وصنداونز مجدداً –

وفي المجموعة الثالثة، يسعى الوداد المغربي بطل 2017، الى عدم التفريط بالنقاط مجدداً عندما يخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه ماميلودي صانداونز الجنوب أفريقي بطل 2016، السبت على ملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء.

ويأمل “وداد الأمة” الإستفادة من ضغط جمهوره واللعب في أرضه لكسب النقاط الثلاث بعد تعادله الثمين خارج القواعد امام جاره اتحاد الجزائر الجزائري (1-1).

وهي النسخة الثانية على التوالي التي يقع فيها الوداد البيضاوي وماميلودي صنداونز في مجموعة واحدة في دور المجموعات، علماً بأنهما التقيا الموسم الماضي في دور الأربعة، ثم في ربع نهائي نسخة 2017 عندما نال الوداد لقبه الثاني بعد الاول عام 1989.

ويملك الوداد، وصيف بطل الموسم الماضي، بقيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش الأسلحة اللازمة لحصد النقاط الثلاث، بوجود ثلة من أبرز لاعبي القارة السمراء مثل الحارس محمد رضا التكناوتي ووليد الكرتي وبديع أووك والمهاجم أيوب الكعبي.

في المقابل، يأمل مدرب صنداونز بيتسو موسيماني في كسر عقدة الوداد حيث خسر كُل المباريات السابقة التي جمعت الفريقين في الدار البيضاء في الموسمين الماضيين.

وفي المجموعة عينها، يحط اتحاد الجزائر الرحال السبت في لواندا لمواجهة مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي.

– الزمالك بمدرب جديد –

وفي الأولى، يتطلع الزمالك بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الظهور على نحو مختلف عن اللقاء السابق، عندما يستضيف بريميرو دي أوغستو الأنغولي السبت بملعب الدفاع الجوي في القاهرة وبحضور 10 الأف مشجع.

وكان الزمالك تعرض لخسارة قاسية ضد مضيفه مازيمبي (صفر-3)، مما أدى الى اقالة المدرب الصربي “ميتشو”، وتعيين كارتيرون بدلاً منه.

وقال كارتيرون “امامنا مهمة صعبة في توقيتها بعد أيام من تولي المسؤولية، ولكني أعد الجماهير بتحقيق الفوز، للخروج من عنق الزجاجة”، مضيفاً “نعلم نقاط القوة والضعف في الفريق الانغولي، وسنسعى لعلاج الاخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الجولة الاولى”.

ويفتقد الزمالك للاعبه التونسي حمدي النقاز الذي فسخ عقده مع الفريق، سيعول كارتيرون على الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ومحمد عبد الرزاق “شيكابالا” والتونسي الآخر فرجاني ساسي وعمر السعيد.

في المقابل قال البوسني دراغان يوفيتش مدرب بريميرو “اعلم اننا سنواجه منافساً صعباً على ملعبه، ويملك مجموعة من اللاعبين المميزين، ويقودهم مدرب لديه خبرات عديدة في أفريقيا وسبق له الفوز باللقب مع مازيمبي”، مضيفاً “لن تخدعنا خسارة الزمالك امام مازيمبي، نحن سنواجه حامل لقب كأس الاتحاد الافريقي، وجاهزون لتحقيق نتيجة ايجابية في القاهرة لتعويض فقدان نقطتين في الجولة الاولى بتعادلنا مع زيسكو الزامبي في لواندا.

ويلتقي الاحد أيضاً مازيمبي مع مضيفه زيسكو يونايتد.