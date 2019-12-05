النصر السعودي يدفع بهوساوي والدوسري أمام البكيرية

أستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على الدفع بعمر هوساوي وعبد الرحمن الدوسري في مباراة الفريق المقبلة امام البكيرية. ويلتقي النصر مع البكيرية غداً الجمعة في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن النصر سيفتقد جهود الثنائي عبد الله مادو وعبد الله الخيبري للإصابة. وذكرت الصحفية أن فيتوريا استقر على الدفع بهوساوي والدوسري في مباراة البكيرية بدلا من الثنائي مادو والخيبري. كما ذكر ذات المصدر أن عبد الفتاح ربما يشارك مع النصر للمرة الأولى، منذ انتقاله إلى الفريق في الصيف الماضي، أمام البكيرية، بعد شفائه من الإصابة.

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