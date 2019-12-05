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قائمة الهلال السعودي في مونديال الأندية

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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كشفت تقارير صحفية سعودية عن قائمة نادي الهلال لكرة القدم التي ستشارك في كأس العالم للأندية بقطر الشهر الجاري.

وتأهل الهلال لكأس العالم للأندية بعدما حقق لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وحسب صحيفة “”، اليوم الخميس، فإن رازفان لوشيسكو مدرب الهلال إختار 28 لاعباً وأرسل أسمائهم إلى الجهة المنظمة في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على أن يتم استبعاد خمسة لاعبين قبل اأطلاق المنافسات.

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وتضمنت قائمة الهلال : عبدالله المعيوف، ومحمد الواكد، ونواف الغامدي، ويزن جاري ، ومحمد البريك، وأمير كردي، وهيون، وعلي البليهي، ومحمد جحفلي، وعبدالله الحافظ، وياسر الشهراني، حسن كادش، ومحمد الشلهوب، ومحمد كنو، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وناصر الدوسري، وكويلار، ونواف العابد، وسالم الدوسري، وكارلوس إدواردو ، وأندري كاريلو، وعمر خربين، وهاتان باهبري، وسيبستيان جيوفينكو، وبافيتيمبي جوميز، وصالح الشهري، وذعار حسين.

ومن المقرر أن يتم اسبتعاد 5 لاعبين بسبب نظام البطولة، الذي ينص على أن تكون قائمة كُل فريق مشارك بالبطولة تتضمن 23 لاعباً فقط.

ويبدأ الهلال مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي التونسي بطل أفريقيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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