اونلاين | « يلا شوت » مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش السعوديةbeIN SPORT اونلاين PLUS

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يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره قطر، اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

موعد مباراة السعودية وقطر والقنوات الناقلة

ويقام اللقاء عند الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت مصر، على أرضية ملعب الجنوب، وتذاع المباراة بين المنتخب السعودي وقطر، على قنوات بي إن سبورتس المفتوحة بتعليق عصام الشوالي، والكأس 1.

يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر السعودية كورة انلاين، KORA GOAL السعودية ضد قطر بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة السعودية، وخطف المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب العماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تأهل القطري إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز الكاسح على المنتخب الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحتل المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.