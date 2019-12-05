رياضة | اللجنة الأوليمبية تصدر بيانا لتوضيح الخطوات المقبلة بعد صدور حكم فى قضية الأثقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الأوليمبية تصدر بيانا لتوضيح الخطوات المقبلة بعد صدور حكم فى قضية الأثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب صباح اليوم الخميس، بإصدار بيان للتعليق على أزمة رفع الأثقال الأخيرة ووقف الاتحاد المصري للعبة، وحجبه عن المشاركة بأولمبياد طوكيو المقبلة.

وأكد البيان أن اللجنة ستعمل على محاسبة المتسببين في هذا الخطأ الكارثي، والذي أدي بدوره لحرمان أبطال مصر من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، حيث كانت تعول الرياضة المصرية على أبطال اللعبة لنيل عدد من الميداليات في البطولة العالمية.

وفيما يلي نص البيان:

من منطلق حرص اللجنه الأولمبية المصرية على الشفافية وإطلاع الرأي العام أولا بأول على كافة الأمور والمستجدات بخصوص أزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

فقد صدر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠١٩ حكم محكمة التحكيم الرياضي الدولي ( الكاس) برفض الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية المصرية، وتأييد قرار لجنة العقوبات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

وفي ضوء هذا الحكم غير المتوقع وغير المنطقي نود التأكيد على الآتي:

أولا:

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أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ( النادو) والقانونيين المعنيين لهذه القضية قد قاموا بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحل هذه الأزمة ، وبالرغم من صدور هذا الحكم غير المتوقع فإننا لم ولن نيأس أو نستسلم ، ولن نترك حق مصر وأبطالها.

ثانياً:

نؤكد للجميع أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع المعنيين بالأمر لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا القرار الجائر الصادر من اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والذي لن يزيدنا إلا إصرارا وتمسكا بحق مصر وأبطالها الكبار ، وجاري حاليا العمل على بحث حيثيات حكم محكمة التحكيم الرياضي الدولي والإجتماع مع أحد المحامين السويسريين تمهيدا للطعن ببطلان الإجراءات الخاصة بالقضية أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وقرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الذي نال من حق مصر وابطالها، حيث صدر قرار العقوبة بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من لجنة غير مختصة تم تشكيلها بعد حدوث الواقعة بأكثر من عامين، وأصدرت اللجنة المزعومة قرار العقوبة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من حدوث الواقعة وهو ما يبين مدى الظلم الذي لحق برياضي مصر من أبطال رفع الأثقال ، خاصة وأن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سيعقد إجتماعا عاجلا صباح اليوم الخميس ٥ / ١٢ /٢٠١٩ لبحث اختصاص هذه اللجنة المستقلة التي فرضت العقوبة وبحث مدي استمراريتها من عدمه ، فكيف للجنه تشكلت أن تبحث في وقائع بأثر رجعي في تاريخ سابق لتاريخ تشكيلها بأكثر من عامين وتفرض عقوبة إيقاف الاتحاد لمدة عامين بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ الواقعة ، ولو كانت نفذت هذه العقوبة وقت ثبوت الواقعة لكانت إنتهت منذ عام ولم يحرم على أثرها لاعبين لا ذنب لهم من التأهل للاولمبياد.

ثالثا:

نؤكد أنه في ضوء ما حققته الرياضه المصرية في الآونة الأخيرة من نجاحات وإنجازات والتوقعات بزيادة عدد اللاعبين المؤهلين والبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ باكثر من ٥٠% من البعثة المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية السابقة ريو دي جانيرو 2016. بالإضافة لسير المنظومة الرياضية بشكل جيد والعمل على تطويرها بشكل مستمر من خلال المتابعة الدائمة من وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي،والعمل على إعداد وتأهيل كوادر جديدة لإدارة الرياضة في المستقبل القريب والبعيد والتأكد من الوصول بامكانيتهم في الإدارة الرياضية لمتطلبات الإدارة الرياضية الحديثة والسليمة.

وعليه فنؤكد أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة لم ولن يتوانو عن إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاسبة كل من تسبب أو قصر أو كان له يد في هذا الشأن من بدايته، وإتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة حياله أيا من كان حفاظا على الرياضة المصرية وتطويرها ورفعتها دائما ، وسنظل نعمل جاهدين على الحفاظ على أبطال مصر وأبنائها المخلصين أمثال البطل المصري محمد ايهاب الذي اجتهد كثيرا وكثيرا وقدم للشباب المصري النموذج المثالي في الإنتماء والوطنية ونموذج الرياضي الكامل ، ومصر لن تترك أبنائها وستظل بجانبه والجميع داعمين له في اعداداه وتجهيزه للإستفادة من خبراته في الرياضة بصفة عامه وبكل فروعها، وأيضا البطل المصري ايهاب عبد الرحمن بطل مصر في ألعاب القوى وبطل العالم السابق في رمي الرمح والذي نسعى حاليا في كل السبل لحل أزمته ورفع الإيقاف عنه تمهيدا لخوضه منافسات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠والذي نأمل منه تحقيق ميدالية لمصرنا الغاليه.

ومن جانب آخر نود التأكيد للجميع أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعلم مدى حرص وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على إتباع الخطط الفنية والمنهج العلمي السليم في الإعداد لأبطالنا الرياضيين، ونؤكد على عدم تأثر خطة الإعداد والتأهيل لأبطال مصر في مختلف الألعاب والحرص الدائم والمتابعة المستمرة على تذليل العقبات والتغلب على كافة التحديات التي تواجه المنظومة الرياضيه المصرية ونعمل بجد واجتهاد لتوفير كافة المتطلبات.

وتقديم كل الرعاية المادية والفنية والطبية والنفسية للأبطال المصريين استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبياملين أن يوفقنا الله جمعيا ويوفق ابطالنا لما فيه الخير لمصرنا الغاليه.