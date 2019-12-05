رياضة | بعثة أول أغسطس تصل مطار القاهرة لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة أول أغسطس تصل مطار القاهرة لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي أول أغسطس الأنجولى إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، وذلك استعداداً لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، تعويض خسارته أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، حيث يأتي في المركز الرابع من ترتيب المجموعة.

ويتصدر المجموعة مازيمبى بثلاثة نقاط، وفي المركز الثاني أول أغسطس الأنجولى برصيد نقطة واحدة بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى.

وتمكن الفريق الأبيض من الفوز أمس على الشرقية بنتيجة 3-1، في اللقاء التي جمع بينهم على ستاد القاهرة بدور الـ32 ببطولة كأس مصر.