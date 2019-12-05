رياضة | فايلر ينسق مع جهازه المعاون خطة عبور الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر ينسق مع جهازه المعاون خطة عبور الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق مران الفريق؛ لمراجعة الوحدات التدريبية المنتظر تطبيقها في مران الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

ويسعى فايلر وجهازه المعاون لوضع وحدات تدريبية بدنية بشكل يراعي ضغط المباريات خلال الفترة الحالية بعد خوض مباراة الجونة في الدوري مؤخرًا ثم السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي بالبطولة الإفريقية ، ثم مواجهة بني سويف أول أمس في كأس مصر وخوض مباراة الهلال السوداني غدا بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها غدا على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا