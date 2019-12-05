رياضة | مرتضى: النقاز خاين والإعلام صنع منه مظلوم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى: النقاز خاين والإعلام صنع منه مظلوم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن حمدي النقاز لاعب الفريق هرب من النادي والإعلام يتعامل معه على انه مظلوم ويتم استضافته في كل البرامج.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو على موقع تويتر: النقاز هرب ونصب على الزمالك وحالياً يكذب في الإعلام كما فعل محمود كهربا.

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واستضاف رئيس القلعة البيضاء المدير المالي لنادي الزمالك والذي قال: أن عقد حمدي النقاز أربع سنوات وأنه استلم مستحقاته وأول قسط مستحق له في أبريل القادم.

وأضاف: النادي وقف بجانب حمدي النقاز وهو رد الجميل بالخيانة وانقذه من الإيقاف.

ومن ناحيته أضاف نبيل أبو زيد وكيل اللاعب خلال الفيديو: أنه لولا تدخل الزمالك كنت ساشتكي اللاعب لعدم حصولي على مستحقاتي منه.