رياضة | نيمار يعادي جماهير باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يعادي جماهير باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان من جمهور فريقه الصمت وذلك خلال مباراة فريقه أمس أمام نانت.

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز أمس على ضيفه نانت بهدفين دون رد في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن البرازيلي نيمار دا سليفا أشار لجماهير باريس بعلامة الصمت عقب إحرازه الهدف الثاني لفريقه في المباراة.

Advertisements

وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية بأن العلاقة بين نيمار وجماهير باريس سان جيرمان لا تزال متوترة.

وأضافت الصحيفة بأن جمهور باريس سان جيرمان لم ينسى خيانة نيمار الصيف الماضي و المتمثلة برغبته اللعب مع برشلونة.

وتابعت بأن نيمار اختار أن يكون له رد نحوهم بإشارة " اصمت " بعد تسجيل هدف في مباراة الأمس أمام نانت.