رياضة | النسر والكراسي.. "الخليج 365 الرياضي" يكشف موعد استلام الأهلي ملعبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النسر والكراسي.. "الخليج 365 الرياضي" يكشف موعد استلام الأهلي ملعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن موعد الاستلام الفعلي لملعب السلام، ومدى التوسعات التي ستلاحقه عقب الحصول عليه يحق انتفاع.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن الملعب سيتم إستلامه بصفة رسمية بعد مرور شهر من الآن تقريبًا، وسيتم الإشراف عليه من قبل شركة خاصة سيتم التعاقد معها".

وأضاف المصدر: "هناك مباريات متفق خوضها على السلام بالفترة الحالية لبعض الأندية الأخرى، لذلك لا يمكننا إلغاء كل هذا، وعلينا إحترام كل ما تم الاتفاق عليه، وفور الانتهاء منها يتم إستلامه بصورة نهائية".

وتابع المصدر: "من الوارد إغلاق الملعب فور إستلامه لبعض الوقت، حتى يتم تجهيزه وسيتم وضع شعار النادي بكل جنبات الملعب، مع تغير بعض الكراسي برمز الشعار".

واختتم المصدر: "النادي الأهلي حريصًا دائما على وضع جماهيره في المقدمة، والحصول على انتفاع الملعب لن يقلل من فرص إنشاء الملعب الخاص بالنادي مستقبلًا".

وأعلنت شركة "استادات القابضة"في بيان عبر موقعها الرسمي، إتمام الاستحواذ على نسبة ٥١٪؜ من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي.

وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة".

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وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية.

واتفق مسؤولو النادي الأهلي، مع نظرائهم في شركة استادات، على حصول النادي على ستاد السلام لمدة 25 عاما ليخوض فريق الكرة كل مبارياته المقبلة عليه.

ووصل مسؤولو الأهلي وشركة استادات لهذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة خلال الأيام الماضية، وتمسك مسؤولو القلعة الحمراء خوض مباريات فريق الكرة في القاهرة.

على جانب آخر حصل مسؤولو النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير، في مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها الجمعه المقبل فى منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية علي طلب النادي الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الجمعة المقبل فى الجولة الثانيه من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا.