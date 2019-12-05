رياضة | حرب بين مانشستر سيتي وبرشلونة لخطف نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب بين مانشستر سيتي وبرشلونة لخطف نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت تقارير صحفية في إيطاليا دخول نادي مانشستر سيتي في خط المفاوضات مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للحصول على خدماته في ظل رغبة برشلونة أيضا في ضمه بالحرب.

ويرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ضم اللاعب الأرجنتيني والذي يقدم مستويات مميزة للغاية مع إنتر ميلان لدعم خط هجومه في يناير المقبل.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إيطاليا فإن السيتي سيدخل حربًا مع برشلونة لخطف مارتينيز.

وأفادت صحيفة "الكالتشيو ميركاتو" بأن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في جل مارتينيز إلى ملعب الاتحاد وتدعيم فريقه.

وأضافت الصحيفة بأن طريق السيتي في الحصول على خدمات اللاعب لن يكون سهلا في ظل رغبة برشلونة في التعاقد معه أيضَا.