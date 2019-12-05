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شكرا لقرائتكم خبر عن الأغلى في تاريخ أرسنال يصدم مدربه والأنصار والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
ضم فريق أرسنال الإنجليزي لاعبين عدة خلال الموسم الحالي، ومنهم الإيفواري "نيكولاس بيبي" القادم من صفوف ليل الفرنسي، حيث لم يقدم اللاعب المنتظر منه.
وحسب موقع "صن سبورت" إن اللاعب صدم مدربه السويدي ليونبيرغ ومشجعي الفريق، بحيث أنه لم يستطع تقديم الأداء المنتظر منه ليكون الأقل مردود خلال المنتصف الأول من الموسم.
وعلى الرغم من هذا، فلدى مدرب الجانرز رؤية بأن اللاعب سوف يتطور مستواه مع مرور الوقت، وهو جيد للغاية خاصة وأن بيبي قادما من دوري مختلف تماما.
وتابع أنه من المحتمل أن يكون نيكولاس أحد البدائل القوية خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن أرسنال لديه مباراة هامة بالجولة المقبلة أمام برايتون اليوم الخميس، بحثا عن الخروج من المركز العاشر، الذي يتواجد به برصيد ١٩ نقطة.
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