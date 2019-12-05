شكرا لقرائتكم خبر عن «كراوتش»: «صلاح» رحل غير راضٍ عقب مشاهدة فوز فريقه على إيفرتون من دكة البدلاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعى بيتر كراوتش، نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، أن النجم المصري محمد صلاح يشعر بالغضب بعد جلوسه على مقاعد البدلاء، أمس، خلال مواجهة فريقه أمام إيفرتون، والتي انتهت بفوز للريدز بخماسية مقابل هدفين.
وقال «كراوتش»، في حوار مع شبكة «أمازون برايم»: «هو سيريد بالتأكد أن يصبح جزءًا من هذا الفريق، لديه حلم الفوز بالحذاء الذهبي ونحن نعرف شخصيته».
واستطرد الدولي الإنجليزي السابق: «صلاح تحول من جناح إلى مهاجم أناني، لن يستمتع بهذا العرض وهو جالس على دكة البدلاء، بالطبع كان يفكر أن بإمكانه تسجيل هدفين أو ثلاثة». وأضاف: «إذا كان هناك شخص واحد رحل غير راضٍ، فهو بالتأكيد».
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