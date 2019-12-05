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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم نجم بارما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لضم نجم نادي بارما الإيطالي ومنتخب السويد ديان كولوسيفسكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وأفادت الصحف الإيطالية نقلاً عن صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن إدارة اليونايتد تجهز عرضاً قيمته 21 مليون جنيه إسترليني، لضم اليافع السويدي صاحب الـ 19 عاماً.
ويلعب كولوسيفسكي معاراً من نادي أتلانتا الإيطالي لصفوف بارما، وكشف عن مستوى رائع توجه بثلاثة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في الكالتشيو.
ولهذا جذب ديان أنظار العديد من الأندية داخل وخارج إيطاليا، وأبرزها إنتر ميلان ويوفنتوس وليفربول الإنجليزي، بحسب شبكة توتو ميركاتو، نقلاً عن موقع 90min اللندني.
وحقق اليونايتد فوزاً هاماً مساء الأمس على ضيفه توتنهام بملعب أولد ترافورد، إرتقى بفضله للمركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.
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