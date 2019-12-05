نجم بلجيكا يقرر العودة إلى أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

قرر النجم البلجيكي الدولي ولاعب نادي داليان يفانج الصيني "يانيك فيريرا كاراسكو" العودة إلى أوروبا مجدداً خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



وبعث كاراسكو برسالة شكر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، في إشارة واضحة منه لقراره مغادرة الدوري الصيني.

Advertisements

وكان كاراسكو على وشك الإنضمام لأندية ميلان وإنتر ميلان وأرسنال الإنجليزي في الشتاء الماضي، لكن الراتب الباهظ لنجم أتليتيكو مدريد السابق حال دون إنتقاله.

وبحسب شبكة كالتشيو ميركاتو، سيتفاوض وكيل اللاعب مع عدة أندية أوروبية، وبخاصة في الدوري الإنجليزي لضم اللاعب.

سجل كاراسكو 17 هدفاً وصنع 8 أهداف هذا الموسم مع داليان، ويتقاضى راتباً يقدر بـ 11 مليون يورو سنويا.