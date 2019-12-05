شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر الاعتماد على أشرف بن شرقى فى مركز رأس الحربة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتى استقرار جهاز الزمالك حول تلك المسألة، لإنهاء أزمة صفقة يناير حيث يفاضل جهاز الفريق الأبيض حالياً بين البدائل المتاحة واختيار الأفضل من الناحية الفنية للفريق ومن المنتظر أن يحسم الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الجديد للزمالك، هوية الصفقة المقرر ضمها فى شهر يناير القادم ويتم المفاضلة بين المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الفريق والمتمثلة فى مركز المهاجم والوسط والظهير الأيمن.
وبذلك سيكون تركيز الزمالك حول ضم لاعب وسط مدافع ويأتى على رأس المرشحين إسلام صالح لاعب خط وسط إف سى مصر أو ضم ظهير أيمن فى حالة عدم حل أزمة التونسى حمدى النقاز ظهير الفريق الذى فسخ تعاقده مع النادى الأبيض من طرف واحد.
يذكر أن الزمالك سيقوم بضم صفقة وحيدة خلال شهر يناير من خلال الاستبدال لذا يفاضل بين تلك المراكز التى تحتاج إلى دعم قبل حسم هوية اللاعب القادم إلى الفريق.
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