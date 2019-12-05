شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر الاعتماد على أشرف بن شرقى فى مركز رأس الحربة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر جهاز الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الاعتماد على المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق، فى مركز رأس الحربة، حال الحاجة إلى خدماته فى هذا المركز فى حالة حدوث أي أمر اضطرارى لمصطفى محمد أو عمر السعيد خلال الفترة القادمة، بعدما تجددت إصابة المغربى خالد بوطيب فى الركبة ما أدى إلى حاجته لإجراء عملية جراحية.

ويأتى استقرار جهاز الزمالك حول تلك المسألة، لإنهاء أزمة صفقة يناير حيث يفاضل جهاز الفريق الأبيض حالياً بين البدائل المتاحة واختيار الأفضل من الناحية الفنية للفريق ومن المنتظر أن يحسم الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الجديد للزمالك، هوية الصفقة المقرر ضمها فى شهر يناير القادم ويتم المفاضلة بين المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الفريق والمتمثلة فى مركز المهاجم والوسط والظهير الأيمن.

Advertisements

وبذلك سيكون تركيز الزمالك حول ضم لاعب وسط مدافع ويأتى على رأس المرشحين إسلام صالح لاعب خط وسط إف سى مصر أو ضم ظهير أيمن فى حالة عدم حل أزمة التونسى حمدى النقاز ظهير الفريق الذى فسخ تعاقده مع النادى الأبيض من طرف واحد.

يذكر أن الزمالك سيقوم بضم صفقة وحيدة خلال شهر يناير من خلال الاستبدال لذا يفاضل بين تلك المراكز التى تحتاج إلى دعم قبل حسم هوية اللاعب القادم إلى الفريق.