شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يجتمع مع وزير الشباب والرياضة لبحث أزمة الايقاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
نشر محمد أيهاب بطل العالم في رفع الأثقال عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تغريدة لإعلان اعتزاله اللعبة بعد رفض المحكمة الأوليمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين
وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة في الإتحاد الدولي لرفع الأثقال في سبتمبر الماضي قراراتها بإيقاف الإتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في الأنشطة الدولية، مع تغريم الإتحاد المصري مبلغ مائتي ألف جنيه.
وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم .
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