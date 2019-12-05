شكرا لقرائتكم محمود جبارة: مباراة الهلال والأهلى نهائي مبكر وستكون قوية وشرسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال السادة في تصريحات لصحيفة "كفر ووتر" السودانية اليوم، "مباراة الهلال والاهلى نهائي مبكر وستكون قوية وشرسة كونها تجمع بين اثنين من أعرق الاندية الافريقية، الهلال كبير ولا يخشي الاهلي ولكن نعمل له الف حساب"
وأضاف مدير الكرة بنادي الهلال السوداني، "الجهاز الفني لنادي الهلال درس الاهلي جيداً، واللاعبون لديهم الاصرار والعزيمة على الخروج من مباراة الاهلى بنتيجة ايجابية من أجل إسعاد جماهير الهلال بشكل خاص والسودان بشكل عام".
وتغلب النجم الساحلى فى الجولة الأولى على الاهلى بهدف دون مقابل، فيما خسر بلاتينيوم أمام الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف واحد.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الاهداف على النجم الساحلى صاحب الوصافة.
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