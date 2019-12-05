شكرا لقرائتكم وصول بعثة أول أغسطس الأنجولى إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق أول أغسطس الأنجولى، إلى القاهرة، استعداداً لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بينهما بعد غد السبت، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويأمل الزمالك فى تعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، والتى جعلته فى المركز الرابع بالمجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما تصدر مازيمبى المجموعة ويتواجد فى المركز الأول بثلاثة نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

ويبدأ الزمالك، اليوم، الاستعدادات لمباراته مع الفريق الأنجولى بعدما خاض بالأمس مواجهة الشرقية، فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.