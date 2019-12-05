شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أسماء أول الحكام الموقوفين بسبب العمل فى الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، إيقاف الحكمين على السعيد وخالد صدقى التابعين لمنطقة الإسكندرية وتحويلهما للتحقيق، بسبب عملهما فى أحد أندية الإسكندرية.

أرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، خطابات إلى جميع اللجان الفرعية تطلب فيها إبلاغ اتحاد الكرة واللجنة الرئيسية بأسماء الحكام الذين يعملون بالأندية سواء رئيس أو عضو مجلس إدارة أو إدارى أو مدرب، حيث سيتم استبعادهم من إدارة المباريات.

وشددت لجنة الحكام الرئيسية فى خطاباتها إلى اللجان الفرعية بأنه فى حالة عدم الإبلاغ عن أى حكم يعمل فى الأندية، وإشراكه فى المباريات سيتحمل رئيس اللجنة الفرعية المسئولية.