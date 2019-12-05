موعد مباراة الإنتاج الحربي وأبو قير للأسمدة بدور الـ32 بكأس مصر والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الإنتاج الحربي وأبو قير للأسمدة ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، ويستضيف اللقاء ستاد السلام؛ حيث يسعى كل فريق في خطف بطاقة التأهل إلى دور السادس عشر بالمسابقة.

ويسعى فريق الإنتاج الحربي إلى الفوز باللقاء بعد الهزيمة في لقاء بيراميدز الذي انتهى بفوز الأهرام سبورت ثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل للأخير، والتعادل في لقاء طلائع الجيش سلبيا.

ويستعد الفريقان إلى خوض لقاء دور الـ32 بكأس مصر في تمام الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر ديسمبر الجاري، وستقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت والنيل الرياضية بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.