الزمالك يقرر شكوي حمدي النقاز في الفيفا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوي إلى اتحاد كرة القدم الدولي “الفيفا” ضد لاعب الفريق التونسي حمدي النقاز، بعد أن انقطع اللاعب عن تدريبات الفريق وتصريحاته حول فسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد.

وصرح مسئولو الفارس الأبيض مؤكدين أن عقد النقاز مع الفريق بنظام الأقساط وليس بالرواتب كما يعتقد البعض، بالإضافة إلى قيام النادي بتسديدها مما جعل مجلس إدارة الفارس الأبيض في موقف قوي في النزاع مع التونسي، وذلك بعد أن رفض حل الخلاف بشكل ودي.

وجاء ذلك بعد أن صرح التونسي مؤكدا فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد والغياب عن تدريبات الفريق، مشيرا إلى عدم حصوله على مستحقاته المادية.