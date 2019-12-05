شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بـ"بن شرقى" لحل أزمة صفقة يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جهاز الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الاعتماد على المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق فى مركز رأس الحربة، حال الحاجة إلى خدماته فى هذا المركز، فى حال حدوث أى أمر اضطرارى لمصطفى محمد أو عمر السعيد خلال الفترة المقبلة، بعدما تجددت إصابة المغربى خالد بوطيب فى الركبة وحاجته لإجراء عملية جراحية.

ويأتى استقرار جهاز الزمالك حول تلك المسألة لإنهاء أزمة صفقة يناير، حيث يفاضل جهاز الفريق الأبيض حالياً بين البدائل المتاحة واختيار الأفضل من الناحية الفنية للفريق، ومن المنتظر أن يحسم الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى الجديد للزمالك، هوية الصفقة المقرر ضمها فى شهر يناير المقبل ويتم المفاضلة بين المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الفريق والمتمثلة فى مركز المهاجم والوسط والظهير الأيمن.

وبذلك سيكون تركيز الزمالك حول ضم لاعب وسط مدافع، ويأتى على رأس المرشحين إسلام صالح لاعب خط وسط إف سى مصر أو ضم ظهير أيمن فى حال عدم حل أزمة التونسى حمدى النقاز ظهير الفريق الذى فسخ تعاقده مع النادى الأبيض من طرف واحد.

يذكر أن الزمالك سيقوم بضم صفقة وحيدة خلال شهر يناير من خلال الاستبدال لذا يفاضل بين تلك المراكز التى تحتاج إلى دعم قبل حسم هوية اللاعب القادم إلى الفريق.