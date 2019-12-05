شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحصر أسماء الحكام العاملين بالأندية ويقرر إيقافهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، برئاسة جمال الغندور، خطابات إلى جميع اللجان الفرعية تطلب فيها إبلاغ اتحاد الكرة واللجنة الرئيسية بأسماء الحكام الذين يعملون بالأندية، سواء رئيس أو عضو مجلس إدارة أو إدارى أو مدرب، حيث سيتم استبعادهم من إدارة المباريات.

وشددت لجنة الحكام الرئيسية فى خطاباتها إلى اللجان الفرعية بأنه فى حال عدم الإبلاغ عن أى حكم يعمل فى الأندية، وإشراكه بالمباريات، سيتحمل رئيس اللجنة الفرعية المسئولية.

وكان اتحاد الكرة اعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى. (مجدى رزق) الكرة النسائية، محمد عبد القادر، الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية.

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