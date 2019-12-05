شكرا لقرائتكم خبر عن أول أغسطس يصل القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق أول أغسطس الأنجولى إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بينهما بعد غد السبت، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، والتى جعلته فى المركز الرابع بالمجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما تصدر مازيمبى المجموعة ويتواجد فى المركز الأول بثلاثة نقاط، بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

ويبدأ الزمالك، اليوم، الاستعدادات لمباراته مع الفريق الأنجولى بعدما خاض بالأمس مواجهة الشرقية فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.