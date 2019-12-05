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شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلي للجماهير قبل مواجهة الهلال السودانى: "بكم ولكم دائما ننتصر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازلت صفحة النادى الأهلى على "فيس بوك" الجماهير الحمراء قبل ساعات من مواجهة الهلال السودانى فى بطولة أفريقيا، ونشرت الصفحة صورة لجماهير الفريق وعلّقت عليها: "بكم ولكم دائما ننتصر".
ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وأعلن النادى الأهلى مساء أمس حصوله على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير فى مباراة الهلال، حيث وافقت الجهات الأمنية على طلب الأهلى بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.
ويحتاج الأهلى للفوز على بطل السودان غداً بعد الخسارة من النجم الساحلى الجمعة الماضية بهدف نظيف فى الجولة الأولى.
جمهور الاهلي
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