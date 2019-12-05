شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلجأ لقيد "كاسونجو" بسبب عملية بوطيب.. وأزمة بسبب مركزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك الذى أنهى إعارته للوداد المغربى، من العودة إلى الفريق الأبيض فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب حاجة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض لإجراء عملية جراحية فى الركبة سيغيب على إثرها مدة طويلة عن الفريق.

وتكمن الأزمة فى عودة كاسونجو للزمالك بسبب حاجة الفريق الأبيض إلى ضم لاعب وسط مدافع، بعدما عانى الفريق عندما تغيب طارق حامد عن الأبيض، لذا يتفاوض النادى الأبيض حول ضم إسلام صالح لاعب خط وسط إف سى مصر لضمه فى يناير، كما أصبح الفريق حالياً فى أزمة نظراً لقيام الدولى التونسى حمدى النقاز بفسخ عقده من طرف واحد، وفى حال عدم حل الأمور بصورة ودية سيقوم الأبيض بتوظيف لاعب فى مركز الظهير الأيمن، خاصة لعدم امتلاك الفريق لاعبا فى هذا المركز فى قائمته الأفريقية سوى حازم إمام بخلاف النقاز.

يذكر أن الزمالك سيضم صفقة وحيدة خلال شهر يناير من خلال الاستبدال، لذا يفاضل بين تلك المراكز التى تحتاج إلى تدعيم قبل حسم هوية اللاعب القادم إلى الفريق، ومن المقرر أن يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق تلك المسألة بصورة نهائية خلال الفترة الجارية.