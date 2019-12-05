مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس 5 ديسمبر 2019

يقام اليوم الخميس 5-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج، وأرسنال وبرايتون في البريميرليج.



حيث يلاقي بيراميدز نظيره النجوم في كأس مصر.

ويلتقي أرسنال مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس مصر

الإنتاج الحربى Vs أبو قير للأسمدة، الساعة 1:55 بتوقيت القاهرة، 2:55 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة ON SPORT.

المصرى Vs قنا، الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة ON SPORT.

بيراميدز Vs النجوم، الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة ON SPORT.

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مواعيد كأس خادم الحرمين الشريفين

العدالة Vs الروضة، الساعة 1:55 بتوقيت القاهرة، 2:55 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة KSA SPORT.

الفيحاء Vs الدرع، الساعة 2:10 بتوقيت القاهرة، 3:10 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة KSA SPORT.

ضمك Vs الجبل، الساعة 2:20 بتوقيت القاهرة، 3:20 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة KSA SPORT.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد Vs نيوكاسل يونايتد، الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2.

آرسنال Vs برايتون، الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

بارما Vs فروسينونى، الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كاليارى Vs سامبدوريا، الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات كأس الخليج

العراق Vs البحرين، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة الكأس.

قطر Vs السعودية، الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة الكأس.