مدرب إيفرتون في طريقه للإقالة بعد موقعة ليفربول

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ماركو سيلفا مدرب فريق إيفرتون يواجه ماركو سيلفا مدرب فريق إيفرتون خطر الإقالة من منصبه في أعقاب الهزيمة الساحقة في مباراة ديربي الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمام فريق ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين مساء الأربعاء. ومن المتوقع وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن يحسم إيفرتون مصير المدرب في وقت لاحق اليوم الخميس. Advertisements وذكرت إذاعة (بي.بي.سي) إن ديفيد مويس المدرب السابق للفريق بات مرشحا بقوة لخلافة سيلفا. وكان سيلفا قريبا من الإقالة الشهر الماضي عقب هزيمة إيفرتون على ملعبه أمام نوريتش سيتي لكنه نجا من الإطاحة به في اللحظات الأخيرة، ولكن يبدو أن الوضع هذه المرة لن يمر بسلام بعد السقوط المدوي أمام ليفربول وخسارة الفريق للمرة الثامنة في أخر 11 مباراة.

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