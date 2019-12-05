مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

يقام اليوم الخميس 5-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج، وأرسنال وبرايتون في البريميرليج.



حيث يلاقي بيراميدز نظيره النجوم في كأس مصر.

ويلتقي أرسنال مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

الإنتاج الحربى Vs أبو قير للأسمدة، الساعة 1:55 بتوقيت القاهرة، 2:55 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة ON SPORT.

المصرى Vs قنا، الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة ON SPORT.

بيراميدز Vs النجوم، الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة ON SPORT.

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الفيحاء Vs الدرع، الساعة 2:10 بتوقيت القاهرة، 3:10 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة KSA SPORT.

ضمك Vs الجبل، الساعة 2:20 بتوقيت القاهرة، 3:20 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة KSA SPORT.

شيفيلد يونايتد Vs نيوكاسل يونايتد، الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2.

آرسنال Vs برايتون، الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2.

بارما Vs فروسينونى، الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كاليارى Vs سامبدوريا، الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

العراق Vs البحرين، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة الكأس.

قطر Vs السعودية، الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة الكأس.