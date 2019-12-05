شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم تاريخي جديد لا يفعله إلا ليفربول كلوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 حقق فريق ليفربول فوز ساحق في مباراة الديربي التي جمعته مع إيفرتون علي ملعب الأنفيلد بالفوز ٥/٢ في الأسبوع الخامس عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويستمر الريدز علي محافظة سجله خالي من الهزيمة للمباراة ال٣٢ علي التوالي وهي المرة الأولي التي يفعلها ليفربول في تاريخه . ويواصل ليفربول صدارة الدوري الأنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط عن أقرب المنافسين له ليستر سيتي ، ولا بديل لأبناء كلوب سوي تحقيق اللقب المفقود منذ ٣٠ عام.

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