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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدمة لعشاق ريال مدريد الإصابة تحرم نجم الريال من الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
عاني المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الضربات المتتالية التي يتلقاها هذا الموسم من إصابات تضرب الفريق ، وتبعد نجوم الفريق عن خوض المباريات المهمة .
وذكرت "كادينا كوبيه " أن فرصة لحاق هازارد ضد فالنسيا ضئيله جداً ، وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة الكلاسيكو كذلك .
وتعرض هازارد لإصابة قوية في مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات بطولة دوري أبطال اوروبا ، ويبدو أن العودة لا تزال بعيدة .
وتعاقد النادي الملكي مع نجم الكرة البلجيكية هازارد هذا الموسم ليحل محل الأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو والذي قد غادر الفريق وأنتقل إلي بوابة الدوري الإيطالي عن طريق يوفنتوس .
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