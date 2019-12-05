شكرا لقرائتكم اليوم.. جمال حمزة يحتفل بعيد ميلاده الـ38... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم جمال حمزة، لاعب الزمالك السابق بعيد ميلاده الثامن والثلاثون حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم من عام 1981 بالقاهرة .

بدأ حمزة مشواره مع الكرة فى قطاع الناشئين بنادى الزمالك منذ عام 1995، وتم تصعيده للفريق الأول ونظرا لتألقه انضم لمنتخب الشباب بكأس العالم عام 2001، وأصبح أحد اللاعبين الأساسيين فى الفريق الأبيض خلال الفترة ما بين عام 2000 حتى عام 2009.

انتقل بعد ذلك إلى ماينز الألمانى فى رحلة احتراف قصيرة، وعاد مرة اخرى إلى الدورى المصرى من خل النادى الأهلى، لكن أنتهى التعاقد قبل المشاركة فى أى مباراة .

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تنقل حمزة فى أكثر من نادى بالاجيبشيان ليج فلعب بالجونة ومصر المقاصة، والإنتاج الحربى، وحرس الحدود، لينهى مسيرته الكروية، ويتجه إلى التدريب .

76 مباراة هى رصيد حمزة مع الأندية التى انضم لها، سجل خلالها 51 هدفا، ووصل رصيده مع المنتخبات 23 مباراة دولية أحرز خلالهم 5 أهداف