شكرا لقرائتكم كاسونجو يقترب من العودة إلى الزمالك من جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، الذى أنهى إعارته للوداد المغربى، قريبا من العودة إلى الفريق الأبيض فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب حاجة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض إلى إجراء عملية جراحية فى الركبة سيغيب على إثرها مدة طويلة عن الفريق.

وتكمن الأزمة فى عودة كاسونجو داخل الزمالك بسبب حاجة الفريق الأبيض إلى ضم لاعب وسط مدافع، بعدما عانى الفريق عندما تغيب طارق حامد عن الأبيض لذا يتفاوض النادى الأبيض حول ضم إسلام صالح لاعب خط وسط إف سى مصر لضمه فى يناير كما أصبح الفريق حالياً فى أزمة نظراً لقيام الدولى التونسى حمدى النقاز بفسخ عقده من طرف واحد وفى حالة عدم حل الأمور بصورة ودية سيقوم الأبيض بتوظيف لاعبا فى مركز الظهير الأيمن خاصة لعدم امتلاك الفريق لاعبا فى هذا المركز فى قائمته الإفريقية سوى حازم إمام بخلاف النقاز.

يذكر أن الزمالك سيقوم بضم صفقة وحيدة خلال شهر يناير من خلال الاستبدال لذا يفاضل بين تلك المراكز التى تحتاج إلى تدعيم قبل حسم هوية اللاعب القادم إلى الفريق ومن المقرر أن يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تلك المسألة بصورة نهائية خلال الفترة الجارية.