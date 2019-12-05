شكرا لقرائتكم فيفا لـ الخليج 365: لن نحقق فى شكوى الأهلى ضد حكام أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوجه "الخليج 365" الى الفيفا للاستفسار عن امكانية اتخاذ قرار ضد اخطاء حكام القارة السمراء والتحقيق في الشكوى المقدمة من الاهلي الى اليوناني سكوريس فاسيليوس رئيس لجنة الاخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأكد متحدث باسم الاتحاد الدولي لسوبر كورة ان فيفا لا يمكنه اتخاذ قرار حاسم بشأن الشكوى الصادرة من الأهلي لان الكاف هو الجهة المنوطة بتلك البطولة التي يشارك فيها النادي المصري وينظمها الاتحاد الافريقي.
وكان الأهلي اكد في بيانه انه تأثر بالأخطاء التي تخالف نصوص القانون عن طريق الحكم البتسواني جوشوا بوندو المكلف من الكاف بادارة مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي بملعب رادس في دوري أبطال إفريقيا وأثرت تلك الأخطاء في نتيجة المباراة بشكل مباشر لمصلحة المنافس.
والمح الاهلي في بيانه ان الحكم البوتسواني يتم تعيينه لخدمة الفرق التونسية بدليل انه ادار ثلث مبارياته القارية لصالح اندية تونس حيث لعبت تحت صافرته ٧ مباريات لهم من اصل ٢١ مباراة فقط ادارها في دوري الابطال اكبر بطولة للاندية في افريقيا.
وتنص لوائح الفيفا على ان لجنة الأخلاق لن تنظر اي شكوى ضد الحكام دون ان تتضمن اتهام بشكل مباشر بـ"الرشوة أو الفساد" مدعومة بمستندات او تسجيلات صوتية او مقاطع فيديو تثبت التورط في تهم الرشاوى والفساد.
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