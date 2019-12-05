شكرا لقرائتكم على معلول مهدد بالغياب عن مباراة دجلة بسبب الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت مشاركة التونسي على معلول ظهير أيسر الأهلى، مع فريقه فى مباراة وادي دجلة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى، مهددة لعدم تماثله للشفاء من الإصابة الأخيرة، التي لحقت به مؤخراً وحرمته من تدريبات الفريق الماضية.

ويواصل على معلول حالياً برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، التي تعرض لها بشد فى العضلة الضامة، أثناء مشاركته في مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الماضي بتونس والتي فاز فيها النجم الساحلي بهدف نظيف.

Advertisements

وغاب معلول عن مباراة الاهلي وبني سويف أمس الأول الثلاثاء، بدور الـ32 لكاس مصر والتي فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف كما سيغيب الظهير الدولي التونسي عن مواجهة الهلال السوداني مساء غداً الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً للاختبارات الطبية والفحوصات التي خضع لها معلول خلال اليومين الماضيين فان اللاعب مازال يحتاج فترة لا تقل عن أسبوعاً للمشاركة في المباريات لذا سيغيب عن لقاء دجلة وسيتحدد بعد مباراة دجلة موقف اللاعب من المباريات المقبلة.