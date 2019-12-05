شكرا لقرائتكم على معلول مهدد بالغياب عن مباراة دجلة بسبب الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواصل على معلول حالياً برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، التي تعرض لها بشد فى العضلة الضامة، أثناء مشاركته في مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الماضي بتونس والتي فاز فيها النجم الساحلي بهدف نظيف.
وغاب معلول عن مباراة الاهلي وبني سويف أمس الأول الثلاثاء، بدور الـ32 لكاس مصر والتي فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف كما سيغيب الظهير الدولي التونسي عن مواجهة الهلال السوداني مساء غداً الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ووفقاً للاختبارات الطبية والفحوصات التي خضع لها معلول خلال اليومين الماضيين فان اللاعب مازال يحتاج فترة لا تقل عن أسبوعاً للمشاركة في المباريات لذا سيغيب عن لقاء دجلة وسيتحدد بعد مباراة دجلة موقف اللاعب من المباريات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر على معلول مهدد بالغياب عن مباراة دجلة بسبب الإصابة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.