شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الكرة الطائرة يكشف سبب عدم إقامة الجمعية العمومية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة أسباب عدم إقامة الجمعية العمومية للدعوة للإنتخابات فى الموعد المحدد للجمعيات العمومية للإتحادات .

و قال عبد الدايم أن السبب الرئيسى يكمن فى تقديم مجموعه من الانديه شكاوي وتظلمات للاتحاد بخصوص التصنيف لعدم وجودهم و عددهم حوالي 13 ناديا.

كما أشار عبد الدايم إلى وجود بعض مواد اللائحة بها خطأ مطبعي في مادتين لم نتمكن من نشرة بسبب رفع قضايا علي اللائحة من رئيس اللجنه الاسبق لذلك لايمكن اجراء انتخابات قبل النشر لانها كانت فرصه للطعون حل اي مجلس ادارة قادم لذلك قررت اللجنه التي تدير الاتحاد عدم اجراء اي انتخابات وتأجيل لحين تعديل اللائحه ونتحمل مسئوليه عدم اجراء انتخابات.