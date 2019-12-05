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الأهلى يغازل جماهيره قبل مباراة الهلال السودانى...

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جدة - عمرو شويل قامت صفحة النادي الاهلي عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، بمغزالة جماهير الفريق قبل ساعات من مواجهة الهلال السوداني ببطولة أفريقيا  حيث نشرت الصفحة صورة لجماهير الفريق ، وعلّقت على الصورة ، قائلة:"بكم ولكم دائما ننتصر "

 

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء غداً الجمعة بإستاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا

 

وقام النادي الأهلي بالاعلان مساء أمس حصوله على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير، في مباراة الهلال حيث وافقت الجهات الأمنية علي طلب الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.

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ويحتاج الاهلي للفوز على بطل السودان غداً بعد الخسارة من النجم الساحلي الجمعة الماضية بهدف نظيف في الجولة الإولى.

 

 

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