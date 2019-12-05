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شكرا لقرائتكم الأهلى يغازل جماهيره قبل مباراة الهلال السودانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام النادي الأهلي بالاعلان مساء أمس حصوله على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير، في مباراة الهلال حيث وافقت الجهات الأمنية علي طلب الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.
ويحتاج الاهلي للفوز على بطل السودان غداً بعد الخسارة من النجم الساحلي الجمعة الماضية بهدف نظيف في الجولة الإولى.
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