موعد مباراة بيراميدز والنجوم بدور الـ32 بكأس مصر والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة بيراميدز وفريق النجوم والتي ستجمع بينهما على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والتي يأمل المدير الفني لفريق بيراميدز “الفرنسي سبستيان ديسابر” في التألق في اللقاء وحصد بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة، بينما يسعى فريق النجوم إلى منافسة الكبار وخطف بطاقة التأهل وتحقيق المفاجأة.

ويستعد الفريقان لخوض لقاء اليوم في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت ونايل سبورت بإذاعة البث المباشر للمباراة في الموعد المحدد لها.

جديرا بالذكر أن فريق بيراميدز يقع في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بـ12 نقطة، بينما يقع فريق النجوم في المرتبة الرابعة بجدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دوري الدرجة الثانية، حيث يمتلك 9 نقاط.